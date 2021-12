Cel mai discutat brad din capitală are mai multe de spus decât pare la prima vedere. Care este istoria lui

16:20

Aproape jumătate de viață și-a trăit-o în dependență de droguri. Andrei are 48 de ani, dintre care 20 a consumat substanțe narcotice. Astăzi bărbatul merge la marginea orașului Bălți să primească torba cu seringi pentru el și pentru cunoscuții lui, toți dependenți de droguri. „Ele din interior strică omul și afectează psihicul", spune Andrei. O dată pe săptămână, bărbatul vine la […] The post Legea drogurilor. Episodul 1. „Ne mințim că dependența nu este o boală"