VIDEO // Președintele Parlamentului, la încheierea sesiunii de toamnă: A fost un an din care noi ieșim mai căliți, cu lecții învățate

Fundașul Oleg Reabciuk a fost desemnat, pentru al doilea an consecutiv, cel mai bun fotbalist al Moldovei. În 2021 jucătorul de 23 de ani a reușit să devină campion al Greciei, cu Olympiakos, transmite IPN. Oleg Reabciuk, originar din Ialoveni, este discipolul academiei clubului FC Porto. Are 31 de meciuri pentru Naționala Moldovei. În cariera sa, a mai jucat la formația Paços Ferreira Portugalia. La Olympiacos s-a transferat la începutul acestui an. În campionatul Greciei el a jucat 35 de meciu...