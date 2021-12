Șapte jucării de brad făcute din lucrurile care urmau să ajungă la gunoi

11:10

Parlamentul a aprobat vineri două proiecte de legi legate de Calea Ferată. Inițiativele, tehnice la prima vedere, țin de viitorul căilor ferate moldovenești și reprezintă un progres după mai bine de 6 ani de tărăgănări pe toate fronturile, inclusiv din cauza instabilității politice. La mijlocul lunii noiembrie 2014 (an electoral), Guvernul a semnat la Chișinău […] The post Din Parlament: Două proiecte „tehnice” care stau la baza „vremurilor bune” pentru Calea Ferată appeared first on Moldova.org.