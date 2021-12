Statele Unite și Ucraina au negat că Kievul ar pregăti o ofensivă militară în regiunea estică a țării

19:50

390 cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astăzi , în Republica Moldova, dintre care 166 de cazuri în regiunea transnistreană. Din numărul total de cazuri, 9 sunt asociate cu contact în afara țării, informează Ministerul Sănătății. Numărul deceselor in ultimele 24 de ore provocate de Covid este de 17, dintre care 3 in regiunea transnistreană. De la începutul pandemiei și până acum in Moldova au decedat din cauza acestui virus 9 557 de persoane....