Companiile de asigurări nu vor putea acorda împrumuturi persoanelor terțe – proiectul de lege a fost votat în lectură finală

16:50

Dictatorul bielorus Alexander Lukașenko a rămas la putere după un an de proteste de stradă, condamnări internaționale și sancțiuni, iar acum are un nou plan pentru a-și păstra controlul asupra țării în anii următori, relatează Politico.Un referendum asupra unei noi constituții, care urmează să aibă loc în februarie, este punctul central al strategiei sale. Opoziția a … Articolul Lukașenko are o nouă strategie pentru a rămâne la putere în Belarus. Opoziția încearcă să-l împiedice apare prima dată în Punctul pe i.