Corneliu Furculiță, despre prestația PAS în sesiunea de toamnă: Au refuzat toate proiectele opoziției, este un fapt rușinos pentru Parlament, dar și o acțiune nedemocratică

12:00

Fostul șef al statului, Igor Dodon, susține că oficial nu a primit citație de la Procuratură, iar dacă acest lucru se va întâmpla, el se va prezenta la organul de anchetă. Totodată, Igor Dodon spune că subiectul Energocom, despre care ar fi vorba, are o vechime de 13 ani și „a fost demult analizat din [...] Articolul Dodon: ”Jurnaliștii se interesează dacă e adevărat că am fost citat la Procuratură. Vă anunț că oficial nu am primit niciun fel de citație” apare prima dată în Telegraph.md - Știri din Moldova.