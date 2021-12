Curtea de Conturi va realiza un audit public în domeniul gazelor naturale. Proiectul a fost votat în lectură finală

14:00

Valeria Răilean este o tânără originară din Moldova, în prezent stabilită la Montreal, Canada, unde activează în domeniul efectelor speciale pentru filme și seriale TV Marvel. În cadrul acestui interviu, Valeria ne-a povestit despre experiența sa în acest domeniu și despre cum a ajuns să creeze efectele speciale din filmul Spider-Man: No Way Home.