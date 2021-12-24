STUDIU: PRINCIPALELE SURSE DE INFORMARE ÎN MOLDOVA - TELEVIZIUNEA ȘI INTERNETUL

Infotag, 24 decembrie 2021 11:30

STUDIU: PRINCIPALELE SURSE DE INFORMARE ÎN MOLDOVA - TELEVIZIUNEA ȘI INTERNETUL

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Infotag

Acum 30 minute
11:30
STUDIU: PRINCIPALELE SURSE DE INFORMARE ÎN MOLDOVA - TELEVIZIUNEA ȘI INTERNETUL Infotag
STUDIU: PRINCIPALELE SURSE DE INFORMARE ÎN MOLDOVA - TELEVIZIUNEA ȘI INTERNETUL
Acum 2 ore
10:30
A 27-A ANIVERARE DE LA FORMAREA AUTONOMIEI GĂGĂUZE a fost SĂRBĂTORITĂ LA COMRAT Infotag
A 27-A ANIVERARE DE LA FORMAREA AUTONOMIEI GĂGĂUZE a fost SĂRBĂTORITĂ LA COMRAT
10:30
​CHESTIUNEA RIDICĂRII IMUNITĂŢII DEPUTATULUI ŞOR A PROVOCAT DEZBATERI FURTUNOASE ÎN PARLAMENT Infotag
​CHESTIUNEA RIDICĂRII IMUNITĂŢII DEPUTATULUI ŞOR A PROVOCAT DEZBATERI FURTUNOASE ÎN PARLAMENT
Acum 24 ore
16:00
CONSILIUL AUDIOVIZUALULUI A AMENDAT DOUĂ POSTURI TV PENTRU RELAREA O IMAGINE ÎN CARE VULNERABILITATE Infotag
CONSILIUL AUDIOVIZUALULUI A AMENDAT DOUĂ POSTURI TV PENTRU RELAREA O IMAGINE ÎN CARE VULNERABILITATE
13:30
ORGANUL LEGISLATIV AL TRANSNISTREI SE VA ÎNTRUNI VINERI ÎN ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ PENTRU A ADOPTA BUGETUL PE 2022 Infotag
ORGANUL LEGISLATIV AL TRANSNISTREI SE VA ÎNTRUNI VINERI ÎN ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ PENTRU A ADOPTA BUGETUL PE 2022
13:30
PROCURORUL GENERAL DESTITUIT: ÎN MOLDOVA EXISTĂ PROCURATURI ȘI JUDECĂTORII ÎN CARE LUCREAZĂ NUMAI RUDE Infotag
PROCURORUL GENERAL DESTITUIT: ÎN MOLDOVA EXISTĂ PROCURATURI ȘI JUDECĂTORII ÎN CARE LUCREAZĂ NUMAI RUDE
13:30
PREȘEDINTELE MAIA SANDU ȘI-A EXPRIMAT ÎNGRIJORAREA CU PRIVIRE LA TENSIUNILE ÎN CREȘTERE ÎNTRE RUSIA ȘI UCRAINA Infotag
PREȘEDINTELE MAIA SANDU ȘI-A EXPRIMAT ÎNGRIJORAREA CU PRIVIRE LA TENSIUNILE ÎN CREȘTERE ÎNTRE RUSIA ȘI UCRAINA
Ieri
15:30
​SONDAJ: ÎN CAZUL ALEGERILOR ANTICIPATE, ÎN PARLAMENT AR ACCEDE TREI PARTIDE Infotag
​SONDAJ: ÎN CAZUL ALEGERILOR ANTICIPATE, ÎN PARLAMENT AR ACCEDE TREI PARTIDE
13:30
ÎN NOIEMBRIE, OFERTA DE VALUTĂ A ACOPERIT CEREREA DIN MOLDOVA ÎN PROPORȚIE DE DOAR 23,7% Infotag
ÎN NOIEMBRIE, OFERTA DE VALUTĂ A ACOPERIT CEREREA DIN MOLDOVA ÎN PROPORȚIE DE DOAR 23,7%
Mai mult de 2 zile în urmă
10:00
UNIUNEA EUROPEANĂ I-A ACORDAT MOLDOVEI 60 MLN EURO PENTRU A O AJUTA SĂ FACĂ FAȚĂ PREȚURILOR ÎN CREȘTERE LA GAZE Infotag
UNIUNEA EUROPEANĂ I-A ACORDAT MOLDOVEI 60 MLN EURO PENTRU A O AJUTA SĂ FACĂ FAȚĂ PREȚURILOR ÎN CREȘTERE LA GAZE
21 decembrie 2021
16:00
LA MUZEUL DE ISTORIE A MOLDOVEI S-A DESCHIS EXPOZIȚIA „ORIGAMI – O LUME MAGICĂ” Infotag
LA MUZEUL DE ISTORIE A MOLDOVEI S-A DESCHIS EXPOZIȚIA „ORIGAMI – O LUME MAGICĂ”
16:00
EX-PREȘEDINTELE IGOR DODON A APRECIAT CHEMAREA SA LA PROCURATURĂ DREPT O ÎNCERCARE A AUTORITĂȚILOR DE A-L INTIMIDA Infotag
EX-PREȘEDINTELE IGOR DODON A APRECIAT CHEMAREA SA LA PROCURATURĂ DREPT O ÎNCERCARE A AUTORITĂȚILOR DE A-L INTIMIDA
10:00
​MOLDOVAGAZ A PLĂTIT PENTRU CONSUMUL DE GAZE RUSEȘTI DIN PRIMA JUMĂTATE A LUNII DECEMBRIE Infotag
​MOLDOVAGAZ A PLĂTIT PENTRU CONSUMUL DE GAZE RUSEȘTI DIN PRIMA JUMĂTATE A LUNII DECEMBRIE
10:00
SONDAJ: PESTE O JUMĂTATE DINTRE RESPONDENȚI VĂD VIITORUL COPIILOR ȘI NEPOȚILOR LOR ÎN STRĂINĂTATE, DAR NU ÎN MOLDOVA Infotag
SONDAJ: PESTE O JUMĂTATE DINTRE RESPONDENȚI VĂD VIITORUL COPIILOR ȘI NEPOȚILOR LOR ÎN STRĂINĂTATE, DAR NU ÎN MOLDOVA
10:00
IGOR GROSU DESPRE POZIȚIA RM ÎN PROBLEMA TRANSNISTREANĂ: RESPECT PENTRU CONSTITUȚIE ȘI RETRAGEREA TRUPELOR RUSE Infotag
IGOR GROSU DESPRE POZIȚIA RM ÎN PROBLEMA TRANSNISTREANĂ: RESPECT PENTRU CONSTITUȚIE ȘI RETRAGEREA TRUPELOR RUSE
10:00
SONDAJ: APROAPE O JUMĂTATE DINTRE CETĂȚENI CONSIDERĂ CĂ NEUTRALITATEA ESTE CEA MAI BUNĂ GARANTIE A SECURITATII ȚĂRII Infotag
SONDAJ: APROAPE O JUMĂTATE DINTRE CETĂȚENI CONSIDERĂ CĂ NEUTRALITATEA ESTE CEA MAI BUNĂ GARANTIE A SECURITATII ȚĂRII
20 decembrie 2021
16:30
VICTORIABANK ȘI BERD AU SEMNAT UN NOU CONTRACT DE CREDITINVESTIȚIONAL CU GRANT ÎN VALOARE DE 5 MILIOANE DE EUR ÎN SUSȚINEREA IMM-URILOR DIN MOLDOVA Infotag
VICTORIABANK ȘI BERD AU SEMNAT UN NOU CONTRACT DE CREDITINVESTIȚIONAL CU GRANT ÎN VALOARE DE 5 MILIOANE DE EUR ÎN SUSȚINEREA IMM-URILOR DIN MOLDOVA
17 decembrie 2021
10:00
CUNOSCUTA JURNALISTĂ LILIANA VIȚU-EȘANU A FOST ALEASĂ PREȘEDINTE AL CONSILIULUI AUDIOVIZUALULUI Infotag
CUNOSCUTA JURNALISTĂ LILIANA VIȚU-EȘANU A FOST ALEASĂ PREȘEDINTE AL CONSILIULUI AUDIOVIZUALULUI
09:30
MAIB A SEMNAT CU GGF UN ACORD DE ÎMPRUMUT SUBORDONAT ÎN VALOARE DE 10 MILIOANE EUR Infotag
MAIB A SEMNAT CU GGF UN ACORD DE ÎMPRUMUT SUBORDONAT ÎN VALOARE DE 10 MILIOANE EUR
16 decembrie 2021
16:00
PIB-UL MOLDOVEI A CRESCUT ÎN NOUĂ LUNI CU 10,3% Infotag
PIB-UL MOLDOVEI A CRESCUT ÎN NOUĂ LUNI CU 10,3%
15:00
DESCHIDE UN DEPOZIT ONLINE PRIN FINCOMPAY APP ȘI PRIMEȘTE BONUS LA RATA DOBÂNZII Infotag
DESCHIDE UN DEPOZIT ONLINE PRIN FINCOMPAY APP ȘI PRIMEȘTE BONUS LA RATA DOBÂNZII
10:30
PREŞEDINTELE COMISIEI EUROPENE: RUSIA ÎNCEARCĂ SĂ EXERCITE PRESIUNI ASUPRA MOLDOVEI PRIN PREŢURI MARE LA GAZE Infotag
PREŞEDINTELE COMISIEI EUROPENE: RUSIA ÎNCEARCĂ SĂ EXERCITE PRESIUNI ASUPRA MOLDOVEI PRIN PREŢURI MARE LA GAZE
10:30
PREŞEDINTELE MAIA SANDU S-A ÎNTÂLNIT CU PREŞEDINTELE CONSILIULUI EUROPEAN ŞI CU PREŞEDINTELE COMISIEI EUROPENE Infotag
PREŞEDINTELE MAIA SANDU S-A ÎNTÂLNIT CU PREŞEDINTELE CONSILIULUI EUROPEAN ŞI CU PREŞEDINTELE COMISIEI EUROPENE
15 decembrie 2021
12:00
​„MOLDOVAGAZ” A EXPLICAT NECESITATEA PLĂȚILOR ÎN AVANS PENTRU GAZE DIN PARTEA AGENȚILOR ECONOMICI Infotag
​„MOLDOVAGAZ” A EXPLICAT NECESITATEA PLĂȚILOR ÎN AVANS PENTRU GAZE DIN PARTEA AGENȚILOR ECONOMICI
12:00
ÎN MOLDOVA A FOST INSTITUITĂ O NOUĂ SĂRBĂTOARE PROFESIONALĂ - ZIUA LUCRĂTORULUI DIN TRANSPORTUL NAVAL Infotag
ÎN MOLDOVA A FOST INSTITUITĂ O NOUĂ SĂRBĂTOARE PROFESIONALĂ - ZIUA LUCRĂTORULUI DIN TRANSPORTUL NAVAL
11:30
ÎN AJUNUL SĂRBĂTORILOR, PROMOȚIE LA CREDITE BUSINESS Infotag
ÎN AJUNUL SĂRBĂTORILOR, PROMOȚIE LA CREDITE BUSINESS
11:00
NOU LA MAIB! ECONOMISEȘTE PENTRU UN AN ÎNAINTE! OFERTA CU DOBÂNDĂ MAI BUNĂ DE SĂRBĂTORI Infotag
NOU LA MAIB! ECONOMISEȘTE PENTRU UN AN ÎNAINTE! OFERTA CU DOBÂNDĂ MAI BUNĂ DE SĂRBĂTORI
10:30
LA 14 DECEMBRIE, LI ZHANSHU, PREȘEDINTELE COMITETULUI PERMANENT AL ADUNĂRII NAȚIONALE A REPREZENTANȚILOR POPORULUI DIN ÎNTREAGA CHINĂ, A AVUT O VIDEO CONFERINȚĂ CU IGOR GROSU, PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI REPUBLICII MOLDOVA Infotag
LA 14 DECEMBRIE, LI ZHANSHU, PREȘEDINTELE COMITETULUI PERMANENT AL ADUNĂRII NAȚIONALE A REPREZENTANȚILOR POPORULUI DIN ÎNTREAGA CHINĂ, A AVUT O VIDEO CONFERINȚĂ CU IGOR GROSU, PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI REPUBLICII MOLDOVA
10:00
DEPUTAȚII APG PENTRU A OPTA OARĂ CONSECUTIV N-AU REUȘIT SĂ ALEAGĂ PREȘEDINTELE LEGISLATIVULUI Infotag
DEPUTAȚII APG PENTRU A OPTA OARĂ CONSECUTIV N-AU REUȘIT SĂ ALEAGĂ PREȘEDINTELE LEGISLATIVULUI
10:00
BIROUL POLITICI DE REINTEGRARE A RĂSPUNS LA REPROȘURILE TIRASPOLULUI VIZÂND ESCHIVAREA MOLDOVEI DE LA DIALOG Infotag
BIROUL POLITICI DE REINTEGRARE A RĂSPUNS LA REPROȘURILE TIRASPOLULUI VIZÂND ESCHIVAREA MOLDOVEI DE LA DIALOG
10:00
PREȘEDINTELE A GRAȚIAT-O PE MAMA A CINCI COPII CONDAMNATĂ PENTRU ÎNȘELĂCIUNE Infotag
PREȘEDINTELE A GRAȚIAT-O PE MAMA A CINCI COPII CONDAMNATĂ PENTRU ÎNȘELĂCIUNE
14 decembrie 2021
16:00
PREȘEDINTELE MAIA SANDU ÎȘI PROPUNE SĂ-I DETERMINE PE POLITICIENI SĂ LUCREZE ÎNTRU BINELE CETĂȚENILOR Infotag
PREȘEDINTELE MAIA SANDU ÎȘI PROPUNE SĂ-I DETERMINE PE POLITICIENI SĂ LUCREZE ÎNTRU BINELE CETĂȚENILOR
10:30
COMISIA EUROPEANĂ ŞI POLONIA VOR ACCELERA FURNIZAREA DE VACCINURI ANTI-COVID CĂTRE ŢĂRILE PARTENERIATULUI ESTIC Infotag
COMISIA EUROPEANĂ ŞI POLONIA VOR ACCELERA FURNIZAREA DE VACCINURI ANTI-COVID CĂTRE ŢĂRILE PARTENERIATULUI ESTIC
13 decembrie 2021
13:30
MINISTRUL UCRAINEAN DE EXTERNE A SPUS CĂ, LA SOLUȚIONAREA CONFLICTULUI DIN DONBAS, UCRAINA NU VA REPETA GREȘELILE MOLDOVEI Infotag
MINISTRUL UCRAINEAN DE EXTERNE A SPUS CĂ, LA SOLUȚIONAREA CONFLICTULUI DIN DONBAS, UCRAINA NU VA REPETA GREȘELILE MOLDOVEI
13:30
​PE LÂNGĂ PREȘEDINTE A FOST CREAT UN CONSILIU CONSULTATIV PENTRU SECURITATEA ENERGETICĂ Infotag
​PE LÂNGĂ PREȘEDINTE A FOST CREAT UN CONSILIU CONSULTATIV PENTRU SECURITATEA ENERGETICĂ
10:30
MAIB ÎȘI REINVENTEAZĂ STILUL DE ACTIVITATE DEMARÂND UN PROCES DE TRANSFORMARE AGILE ÎN BANCĂ Infotag
MAIB ÎȘI REINVENTEAZĂ STILUL DE ACTIVITATE DEMARÂND UN PROCES DE TRANSFORMARE AGILE ÎN BANCĂ
10 decembrie 2021
13:00
DELEGAȚIILE CHIȘINĂULUI ȘI TIRASPOLULUI ÎN CUC S-AU ÎNVINUIT RECIPROC Infotag
DELEGAȚIILE CHIȘINĂULUI ȘI TIRASPOLULUI ÎN CUC S-AU ÎNVINUIT RECIPROC
13:00
POLITOLOG: PROPAGANDIȘTII RUSI NU AU „LINII ROȘII” ÎN PRIVINȚA MOLDOVEI Infotag
POLITOLOG: PROPAGANDIȘTII RUSI NU AU „LINII ROȘII” ÎN PRIVINȚA MOLDOVEI
9 decembrie 2021
15:30
PARLAMENTUL A ACCEPTAT DEMISIA AVOCATULUI POPORULUI NATALIA MOLOȘAG Infotag
PARLAMENTUL A ACCEPTAT DEMISIA AVOCATULUI POPORULUI NATALIA MOLOȘAG
15:30
PRIM-MINIȘTRII MOLDOVEI ȘI ROMÂNIEI AU DISCUTAT PRIORITĂȚILE AGENDEI BILATERALE Infotag
PRIM-MINIȘTRII MOLDOVEI ȘI ROMÂNIEI AU DISCUTAT PRIORITĂȚILE AGENDEI BILATERALE
15:00
ÎN MOLDOVA POATE FI INSTITUIT UN MORATORIU DE ȘASE LUNI LA CONSTRUCȚIA BENZINĂRIILOR Infotag
ÎN MOLDOVA POATE FI INSTITUIT UN MORATORIU DE ȘASE LUNI LA CONSTRUCȚIA BENZINĂRIILOR
13:30
DEZVOLTĂ VÂNZĂRILE CU LIVRARE ÎN DOAR 2 ZILE CU POS TERMINALE MOBILE MAIB Infotag
DEZVOLTĂ VÂNZĂRILE CU LIVRARE ÎN DOAR 2 ZILE CU POS TERMINALE MOBILE MAIB
11:30
DIRECTORUL PHILIP MORRIS MOLDOVA: „FAPTELE VORBESC DE LA SINE - FUMĂTORII AU NEVOIE DE ALTERNATIVE” Infotag
DIRECTORUL PHILIP MORRIS MOLDOVA: „FAPTELE VORBESC DE LA SINE - FUMĂTORII AU NEVOIE DE ALTERNATIVE”
8 decembrie 2021
16:00
​MINISTERUL SĂNĂTĂȚII A INTERZIS VACCINAREA ÎMPOTRIVA COVID A CETĂȚENILOR STRĂINI Infotag
​MINISTERUL SĂNĂTĂȚII A INTERZIS VACCINAREA ÎMPOTRIVA COVID A CETĂȚENILOR STRĂINI
16:00
CEC A LIPSIT PARTIDUL „ȘOR” DE FINANȚARE DE LA BUGETUL DE STAT PENTRU O PERIOADĂ DE UN AN Infotag
CEC A LIPSIT PARTIDUL „ȘOR” DE FINANȚARE DE LA BUGETUL DE STAT PENTRU O PERIOADĂ DE UN AN
13:30
SHERIFF ARE SCORUL DE 1: 1 CU SHAHTIOR DONEȚK ȘI A OBȚINUT DREPTUL DE A JUCA ȘI ÎN 2022 ÎN LIGA EUROPEANĂ Infotag
SHERIFF ARE SCORUL DE 1: 1 CU SHAHTIOR DONEȚK ȘI A OBȚINUT DREPTUL DE A JUCA ȘI ÎN 2022 ÎN LIGA EUROPEANĂ
13:30
AUTORITĂȚILE MOLDOVEI AU OFERIT MEDICILOR DIN TRANSNISTRIA O PARTE DIN AJUTORUL UMANITAR Infotag
AUTORITĂȚILE MOLDOVEI AU OFERIT MEDICILOR DIN TRANSNISTRIA O PARTE DIN AJUTORUL UMANITAR
13:30
FUNCȚIONARII INFECTAȚI CU COVID-19 ÎN TIMPUL SERVICIULUI VOR PRIMI DESPĂGUBIRI ÎN VALOARE DE 71,6 MILIOANE LEI Infotag
FUNCȚIONARII INFECTAȚI CU COVID-19 ÎN TIMPUL SERVICIULUI VOR PRIMI DESPĂGUBIRI ÎN VALOARE DE 71,6 MILIOANE LEI
13:30
EXPERȚII AU CONVENIT ACȚIUNI SPECIFICE PRIVIND LIBERALIZAREA TRANSPORTULUI ÎNTRE MOLDOVA ȘI UCRAINA Infotag
EXPERȚII AU CONVENIT ACȚIUNI SPECIFICE PRIVIND LIBERALIZAREA TRANSPORTULUI ÎNTRE MOLDOVA ȘI UCRAINA
11:30
FINCOMBANK SUSŢINE ANTREPRENORII ŞI EVENIMENTUL „PRIA E-COMMERCE ÎN MOLDOVA” Infotag
FINCOMBANK SUSŢINE ANTREPRENORII ŞI EVENIMENTUL „PRIA E-COMMERCE ÎN MOLDOVA”
Mai multe ştiri
©2004—2021 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.