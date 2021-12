LIVE: Parlamentul se întrunește în ultima ședință din acest an

21:30

Israelianul care nu are COVID, dar are Omicron Thailanda a introdus reguli foarte stricte legate de circulația turiștilor: testare repetată și carantină, chiar dacă ești vaccinat. Un cetățean israelian s-a gândit că poate să-și facă regulile lui și le-a încălcat pe cele ale guvernului, dar așa a ieșit la iveală o curiozitate medicală. Pe scurt, povestea e așa: un israelian de 29 de ani, vaccinat, a ajuns pe 17 decembrie în Bangkok. S-a cazat la hotel și a făcut testul RT-PCR, obligatoriu. Doar c...