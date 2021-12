Eşti obosită? Mazărea verde îţi vine în ajutor!

22:00

Premierul țării Natalia Gavrilița are un salariu de 15-16 mii de lei, „la fel ca și președinta țării”. Declarația a fost făcută de către aceasta în cadrul ediției din 23 decembrie a emisiunii „Cutia Neagră” de la TV8. Șefa Executivului a adăugat că are anumite economii, pe care le utilizează.Întrebată de moderatoarea emisiunii dacă îi ajunge salariul, prim-ministrul a răspuns: „Eu am economii,