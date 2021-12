(foto) Fără „Home Alone”. Lista alternativă cu filme de Crăciun pe care vă sugerăm să le priviți în vacanță

15:30

Proiectul „Live for Life” organizează și în acest an Povestea de Iarnă păstrând tradiția scopului caritabil. Echipa Media Show Grup și Lupii lui Calancea, dăruind fiecare câte puțin, vor aduna resurse pentru daruri. Articolul Proiectul „Live for Life” organizează și în acest an Povestea de Iarnă, păstrând tradiția scopului caritabil apare prima dată în #diez.