Germania: Primul deces al unei persoane infectate cu varianta Omicron. Ce vârstă avea pacientul

Nu-i place să intre în titluri și nominalizări atunci când se prezintă, așa că va spune scurt: sommelier. Pasiunea pentru vinuri, asocierea și misterul lor, l-a purtat pe moldoveanul Dmitri Perluțchi prin țări și continente, acumulând cu fiecare an experiențe și amintiri absolut deosebite în acest domeniu. Astăzi - Chef Sommlier în rețeaua de restaurante ale celebrului bucătar vedetă Gordon Ramsay, Dmitri are în gestiune vinotecile a 11 restaurante din Marea Britanie din categoria Premium Casual Dining și altele 7 la nivel internațional pe care le consultă. N-a uitat de via bunicului și grija lui pentru struguri, calități care i-au marcat cariera și i-au motivat ascensiunea în acest domeniu, atât de vast și de complex. Aflăm de la Dmitri ce vinuri preferate are, ce alege de la producătorii moldoveni și ce oameni, dar și faze amuzante, i-au marcat până acum avântul.