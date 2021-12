(video) Droguri în valoare de peste 1 milion de lei: Trei persoane, reținute pentru curierat de amfetamină, marijuana, LSD și alte substanțe narcotice

21:10

Șefa statului respinge acuzațiile primarului Ion Ceban privind solicitările unor funcționari publici să le fie asigurat coridor verde pe străzile capitalei. „Aceste exemple cu coridoarele verzi când s-au schimbat culoarea semaforul, oficiul primului ministru a venit cu explicația, 40 și ceva din ele au fost pentru fluidizarea traficului și nu are nimic cu mine sau cu președintele Parlamentului. Niciodată nu am folosit acest lucru și mereu am ținut să le spun angajaților din pază să nu îndrăznească să folosească acest lucru”, a spus Sandu, la Bună Seara, de la Moldova 1.