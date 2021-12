Bijuterii din chihlimbar, confiscate la un an de la tentativa de a le scoatere din țară

10:30

Deficitul de forță de muncă împinge la soluții extreme în Rusia. Producătorul de camioane Kamaz, cel mai mare din țară, vrea să lucreze cu deţinuţi. Compania are nevoie de 4.000 de oameni și va apela la sistemul penitenciar. Kamaz are 24.000 de angajaţi la una dintre uzine și a adus...