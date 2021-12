VIDEO / Maia Sandu: Eu nu am folosit acest lucru niciodată

06:00

Dinu Plîngău spune că ”a fost implicat în toate procesele pentru ca astăzi să avem un stat eliberat de oligarhi. Am fost gazat, ridicat, amenințat. Am fost la TVR. Am spus The post Îi propun lui Musteață să facem o dezbatere atât pe reforma justiției, cât și pe domeniul integrității appeared first on Omniapres.