Lecțiile istoriei: vaccinurile au oprit boli mortale și au salvat milioane de oameni

21:20

Face un aparat performant fotografii mai bune? Uneori cel mai bun aparat foto este cel pe care îl ai la îndemână într-un moment oportun și poți oferi în exclusivitate o fotografie pe care nu o mai are nimeni, chiar dacă ai făcut-o cu un telefon. Despre fotografia de presă în realitățile 2022, au discutat reporteri și fotoreporteri de la mai multe redacții membre API, la o instruire care a avut loc la 25-26 noiembrie 2021.Ce poveste spune o fotografie? Din ce perspectivă poate fi surprins un subiect? Cum poate fi schimbat mesajul unei imagini, când o fotografie e făcută din alt unghi și cum „va călători” ochiul prin această imagine? Sunt câteva din întrebările la care au răspuns fotojurnaliștii Dumitru Doru (Agenția europeană de Fotografie de Presă „Epa”) și Anatol Poiată (președintele Uniunii Artiștilor Fotografi din Moldova).În prima zi a evenimentului, Anatol Poiată a făcut o incursiune în dezvoltarea „industriei” foto, de la fotografia alb-negru la cea digitală, în genurile fotografiei, mesajele și semnificațiile din imagini: „Fotografia are misiunea de a trezi emoții celor care o vizualizează: bucurie, repulsie, frică, milă etc., iar misiunea fotografului este să prindă acel moment care să redea o întreagă istorie. Nu mai…