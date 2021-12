Monument în memoria victimelor catastrofei de la Cernobîl, ridicat la Taraclia

13:00

Școlile cu predare în limba română din Manju și Furatu, aflate în fostul raion Sărata din regiunea Odesa, în prezent, după reforma administrativă din 2020, fac parte din proaspăt înființatul raion Belgorod-Dnestrovsc (Cetatea Albă), se află în plin proces de judecată, după ce au fost desființate de două ori de către autoritățile locale, deciziile Consiliilor raionale fiind atacate în instanță. Necazul școlilor este povestit într-un articol pentru Agenția BucPress de către Eugen Patraș, vicepreședintele Centrului Cultural Român „Eudoxiu Hurmuzachi” din Cernăuți. Acesta subliniază că autoritățile ucrainene au dezlegare totală în „nivelarea etnică” a sudului Basarabiei. „Hotărârea Consiliului raional Sărata (n.r. de a lichida în data de 17 septembrie 2020 cele două școli cu predare în limba română) a fost luată într-un dispreț total față de interesele comunității: fără consultarea acesteia, fără concurs, fără publicarea, cu cel puțin 20 de zile până la adoptarea deciziei, a proiectul de hotărâre, fără știrea directorilor celor două școli și chiar fără includerea subiectului respectiv pe ordinea de zi a sesiunii raionale. O pauză de doar 10 minute în timpul sesiunii i-a fost suficientă șefului Consiliului raional Sărata spre a „convinge” Comisia de profil să-și dea acordul pentru luarea deciziei de lichidare a celor două școli. Așa cum era de așteptat, decizia a fost votată în unanimitate. Iar părinții și profesorii au aflat despre hotărârea luată, citind ziarul”, scrie Patraș. Acesta spune că instanța de judecată din Odesa a avut nevoie de mai mult de un an pentru a restabili legalitatea, doar că Consiliul raional Belgorod-Dnestrovsc nu pare a se grăbi să pună în aplicare hotărârea definitivă. „Nimeni nu poate fi omorât fizic de două ori. Dar primăria Petropavlovca ne dovedește că se poate. Această primărie, pe teritoriul căreia, după reforma administrativ-teritorială, au nimerit cele două școli, a luat o măsură cu totul aberantă. În timpul litigiului judecătoresc (!) aceasta a mai adoptat o hotărâre de lichidare (!?) a celor două școli românești deja lichidate, prin hotărârea nr. 96 din 16.03.2021. Și iarăși cele două școli au fost arondate școlii cu limba ucraineană de predare din Faraonovca! Drept urmare, în opinia politrucilor odesiți, școlile deja lichidate trebuiau să mai fie lichidate o dată”, a mai adăugat vicepreședintele Centrului Cultural Român „Eudoxiu Hurmuzachi” din Cernăuți. Eugen Patraș subliniază că atacul la care este supus sistemul de învățământ românesc din regiunea Odesa a atins apogeul, autoritățile neținând cont nici măcar aparența de legalitate. Astfel, că a fost atacată în instanță și cea de-a doua hotărâre de desființare a școlilor. „Mă întreb acum și vă întreb și pe dumneavoastră, dragi cititori: câtă ură trebuie să ai față de niște copii, părinți și profesori pentru a-i hărțui în halul acesta al doilea an la rând ? Care sunt motivele reale pentru care cca. 300 de elevi din cele două școli din Bugeac sunt hăituiți de mai mult de un an de zile? Să fie oare o vinovăție a lor faptul că sunt români? Nu cumva măsurile pugnitive luate vizavi de această categorie de elevi sunt o retorsiune pentru cererea părinților de a trece la denumirea corectă a limbii de predare în școli, și anume limba română?”, se mai întreabă acesta. În final, vicepreședintele Centrului Cultural Român „Eudoxiu Hurmuzachi” din Cernăuți, a spus că există suficiente elemente pentru a concluziona că există discriminare pe criterii etnice din partea autorităților, iar stuația ar merita să fie discutată în cadrul Comisiei interguvernamentale mixte România-Ucraina privind protecția drepturilor minorităților naționale. Articolul Bătălia pentru școlile cu predare în limba română din regiunea Odesa continuă apare prima dată în InfoPrut.