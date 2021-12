IP Nisporeni atenționează despre pericolul focurilor de artificii și vine cu recomandări privind folosirea acestora

20:30

Cel puţin 22 de persoane au murit şi 16 sunt în stare critică în spital după ce au consumat alcool contrafăcut la Istanbul, a anunţat vineri biroul guvernatorului local, adăugând că patru persoane au fost arestate în acest caz, relatează Reuters. Autorităţile turce au intensificat recent acţiunile care vizează contrabanda...