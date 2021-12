LIVE: Cabinetul de miniștri se întrunește într-o nouă ședință

13:30

Zlatan Ibrahimovic s-a accidentat din nou. Cât va lipsi de pe gazon starul lui AC Milan Fotbalistul suedez Zlatan Ibrahimovic (40 de ani) are o problemă la genunchi şi nu va mai juca în acest an, a anunţat marţi, într-o conferinţă de presă, antrenorul lui AC Milan, Stefano Pioli, citat de TuttoMercatoWeb. Milan va juca miercuri pe terenul lui Empoli în etapa a 19-a din Serie A, ultima a turului şi totodată ultima din acest an. "Ibrahimovic va lipsi împotriva lui Empoli din cauza suprasolicitării...