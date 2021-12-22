ÎN NOIEMBRIE, OFERTA DE VALUTĂ A ACOPERIT CEREREA DIN MOLDOVA ÎN PROPORȚIE DE DOAR 23,7%

Infotag, 22 decembrie 2021 13:30

ÎN NOIEMBRIE, OFERTA DE VALUTĂ A ACOPERIT CEREREA DIN MOLDOVA ÎN PROPORȚIE DE DOAR 23,7%

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