ÎN NOIEMBRIE, OFERTA DE VALUTĂ A ACOPERIT CEREREA DIN MOLDOVA ÎN PROPORȚIE DE DOAR 23,7%
Infotag, 22 decembrie 2021 13:30
ÎN NOIEMBRIE, OFERTA DE VALUTĂ A ACOPERIT CEREREA DIN MOLDOVA ÎN PROPORȚIE DE DOAR 23,7%
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UNIUNEA EUROPEANĂ I-A ACORDAT MOLDOVEI 60 MLN EURO PENTRU A O AJUTA SĂ FACĂ FAȚĂ PREȚURILOR ÎN CREȘTERE LA GAZE # Infotag
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LA MUZEUL DE ISTORIE A MOLDOVEI S-A DESCHIS EXPOZIȚIA „ORIGAMI – O LUME MAGICĂ”
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EX-PREȘEDINTELE IGOR DODON A APRECIAT CHEMAREA SA LA PROCURATURĂ DREPT O ÎNCERCARE A AUTORITĂȚILOR DE A-L INTIMIDA # Infotag
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MOLDOVAGAZ A PLĂTIT PENTRU CONSUMUL DE GAZE RUSEȘTI DIN PRIMA JUMĂTATE A LUNII DECEMBRIE
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SONDAJ: PESTE O JUMĂTATE DINTRE RESPONDENȚI VĂD VIITORUL COPIILOR ȘI NEPOȚILOR LOR ÎN STRĂINĂTATE, DAR NU ÎN MOLDOVA # Infotag
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IGOR GROSU DESPRE POZIȚIA RM ÎN PROBLEMA TRANSNISTREANĂ: RESPECT PENTRU CONSTITUȚIE ȘI RETRAGEREA TRUPELOR RUSE # Infotag
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SONDAJ: APROAPE O JUMĂTATE DINTRE CETĂȚENI CONSIDERĂ CĂ NEUTRALITATEA ESTE CEA MAI BUNĂ GARANTIE A SECURITATII ȚĂRII # Infotag
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20 decembrie 2021
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VICTORIABANK ȘI BERD AU SEMNAT UN NOU CONTRACT DE CREDITINVESTIȚIONAL CU GRANT ÎN VALOARE DE 5 MILIOANE DE EUR ÎN SUSȚINEREA IMM-URILOR DIN MOLDOVA # Infotag
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CUNOSCUTA JURNALISTĂ LILIANA VIȚU-EȘANU A FOST ALEASĂ PREȘEDINTE AL CONSILIULUI AUDIOVIZUALULUI # Infotag
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MAIB A SEMNAT CU GGF UN ACORD DE ÎMPRUMUT SUBORDONAT ÎN VALOARE DE 10 MILIOANE EUR
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DESCHIDE UN DEPOZIT ONLINE PRIN FINCOMPAY APP ȘI PRIMEȘTE BONUS LA RATA DOBÂNZII
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PREŞEDINTELE COMISIEI EUROPENE: RUSIA ÎNCEARCĂ SĂ EXERCITE PRESIUNI ASUPRA MOLDOVEI PRIN PREŢURI MARE LA GAZE # Infotag
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PREŞEDINTELE MAIA SANDU S-A ÎNTÂLNIT CU PREŞEDINTELE CONSILIULUI EUROPEAN ŞI CU PREŞEDINTELE COMISIEI EUROPENE # Infotag
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15 decembrie 2021
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„MOLDOVAGAZ” A EXPLICAT NECESITATEA PLĂȚILOR ÎN AVANS PENTRU GAZE DIN PARTEA AGENȚILOR ECONOMICI # Infotag
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ÎN MOLDOVA A FOST INSTITUITĂ O NOUĂ SĂRBĂTOARE PROFESIONALĂ - ZIUA LUCRĂTORULUI DIN TRANSPORTUL NAVAL # Infotag
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ÎN AJUNUL SĂRBĂTORILOR, PROMOȚIE LA CREDITE BUSINESS
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NOU LA MAIB! ECONOMISEȘTE PENTRU UN AN ÎNAINTE! OFERTA CU DOBÂNDĂ MAI BUNĂ DE SĂRBĂTORI
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LA 14 DECEMBRIE, LI ZHANSHU, PREȘEDINTELE COMITETULUI PERMANENT AL ADUNĂRII NAȚIONALE A REPREZENTANȚILOR POPORULUI DIN ÎNTREAGA CHINĂ, A AVUT O VIDEO CONFERINȚĂ CU IGOR GROSU, PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI REPUBLICII MOLDOVA # Infotag
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DEPUTAȚII APG PENTRU A OPTA OARĂ CONSECUTIV N-AU REUȘIT SĂ ALEAGĂ PREȘEDINTELE LEGISLATIVULUI # Infotag
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BIROUL POLITICI DE REINTEGRARE A RĂSPUNS LA REPROȘURILE TIRASPOLULUI VIZÂND ESCHIVAREA MOLDOVEI DE LA DIALOG # Infotag
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PREȘEDINTELE A GRAȚIAT-O PE MAMA A CINCI COPII CONDAMNATĂ PENTRU ÎNȘELĂCIUNE
14 decembrie 2021
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PREȘEDINTELE MAIA SANDU ÎȘI PROPUNE SĂ-I DETERMINE PE POLITICIENI SĂ LUCREZE ÎNTRU BINELE CETĂȚENILOR # Infotag
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COMISIA EUROPEANĂ ŞI POLONIA VOR ACCELERA FURNIZAREA DE VACCINURI ANTI-COVID CĂTRE ŢĂRILE PARTENERIATULUI ESTIC # Infotag
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13 decembrie 2021
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MINISTRUL UCRAINEAN DE EXTERNE A SPUS CĂ, LA SOLUȚIONAREA CONFLICTULUI DIN DONBAS, UCRAINA NU VA REPETA GREȘELILE MOLDOVEI # Infotag
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PE LÂNGĂ PREȘEDINTE A FOST CREAT UN CONSILIU CONSULTATIV PENTRU SECURITATEA ENERGETICĂ
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MAIB ÎȘI REINVENTEAZĂ STILUL DE ACTIVITATE DEMARÂND UN PROCES DE TRANSFORMARE AGILE ÎN BANCĂ # Infotag
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10 decembrie 2021
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POLITOLOG: PROPAGANDIȘTII RUSI NU AU „LINII ROȘII” ÎN PRIVINȚA MOLDOVEI
9 decembrie 2021
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ÎN MOLDOVA POATE FI INSTITUIT UN MORATORIU DE ȘASE LUNI LA CONSTRUCȚIA BENZINĂRIILOR
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DEZVOLTĂ VÂNZĂRILE CU LIVRARE ÎN DOAR 2 ZILE CU POS TERMINALE MOBILE MAIB
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8 decembrie 2021
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MINISTERUL SĂNĂTĂȚII A INTERZIS VACCINAREA ÎMPOTRIVA COVID A CETĂȚENILOR STRĂINI
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CEC A LIPSIT PARTIDUL „ȘOR” DE FINANȚARE DE LA BUGETUL DE STAT PENTRU O PERIOADĂ DE UN AN
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7 decembrie 2021
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RELAȚIILE DINTRE POLONIA ȘI MOLDOVA SE DEZVOLTĂ DINAMIC - OPEREA EXPERȚILOR POLONEZI
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ALERTĂ DESPRE PLASAREA UNEI BOMBE ÎN CLĂDIREA PREȘEDINȚIEI
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6 decembrie 2021
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