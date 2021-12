(video) Ocoliţi Chişinăul când sunt ambuteiaje! Mai mulţi şoferi şi-au anunţat timpul record pierdut în trafic aseară

11:20

Dealerul norvegian de mașini second hand SportAuto a scos la vânzare un BMW neobișnuit, vechi de 16 ani. Vânzătorul susține că este singurul Seria 3 Compact de acest gen din lume pentru că sub capotă are un V12 de la BMW 850CSi, precum și multe componente de la alte mașini sport marca BMW! Baza pentru construcția noului […] Articolul (video) Combinaţie unică şi inedită, scoasă la vânzare: Cel mai mic BMW cu cel mai mare motor BMW apare prima dată în Autoblog.md.