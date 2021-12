Bătaie generală în parlamentul din Ghana. De la ce a pornit scandalul

21:30

Premierul britanic Boris Johnson este în mijlocul unui nou scandal, după publicarea de către The Guardian a unei fotografii în care apare alături de soția sa și de alți angajați guvernamentali, bînd vin pe terasa reședinței din Downing Street No. 10. Publicația susține că fotografia a fost făcută anul trecut în luna mai, în plin lockdown, și pune sub semnul întrebării modul în care Boris Johnson a