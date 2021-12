Concluzie: Pentru a face diferența, dar și a confirma pretenția de nouă elită, actuala guvenare trebuie să demonstreze moralitate în politică

13:30

Potrivit celui mai nou sondaj – prezentat astăzi de IDIS „Viitorul”, cu referire la încrederea în partidele politice, cetățenii au răspuns în felul următor: Partidul Socialiștilor din Republica Moldova – 50,7% nu am deloc încredere; 22,8% oarecare încredere; 13% foarte multă încredere; 10,0% nu prea am încredere; 1,4% nu am auzit de el. Partidul Comuniștilor din […]