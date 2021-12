Cele mai neobișnuite mame din lume!

17:50

Se spune că după mai multe minuni, întotdeauna se găsește loc și pentru încă una. Denis Chiriac este cel care are mare nevoie de această minune și mai exact de ajutorul nostru al tuturor. Știm cu toții că #faptabunamultaduna! Denis Chiriac este din orașul Florești, are 18 ani și e un adevărat luptător. Viața lui […] Articolul Denis, băiatul de 18 ani paralizat la pat are nevoie de ajutorul tău. Au mai rămas doar câteva zile: #Faptabunămultaduna apare prima dată în ea.md.