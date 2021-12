UE a debursat 60 de mil. de euro pentru RM; Banii vor fi alocați pentru a-i ajuta pe cetățeni să facă față scumpirii gazului

09:30

Donald Trump o dă în judecată pe procuroarea generală din New York pentru a o opri din a-l investiga într-un caz de fraudă Fostul președintele SUA, Donald Trump, a dat-o în judecată pe procuroarea generală a statului New York într-o încercare de a o opri să mai investigheze un caz de fraudă în care este implicată compania sa, relatează Reuters. Fostul președinte american a intentat procesul la o curte federală din Syracuse, în New York, după apariția informației conform căreia procuroarea genera...