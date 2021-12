Nu știi cum să sărbătorești anul acesta Crăciunul? Iată 9 idei creative și memorabile (Foto)

15:50

Scandalul cu actorul Chris Noth (Mr. Big din „Sex and the City”) continuă! După ce, la scurt timp după lansarea „Just Like That”, a fost acuzat de către două femei de viol, recent încă o presupusă victimă vine cu acuzații în adresa actorului. O femeie care s-a prezentat drept Ava a declarat pentru Daily Beast […] Articolul „Mr. Big” acuzat de o a treia femeie de abuz sexual! Potrivit femeii, actorul ar fi încercat să o violeze apare prima dată în ea.md.