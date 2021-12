VIDEO Natalia Gavrilița îl amenință pe Ion Ceban: Domnul primar ar trebui să fie atent cu divulgarea acestor informații

11:00

Directorul general al Tesla Inc, Elon Musk, care potrivit top-ului în timp real realizat de Bloomberg este cel mai bogat om de afaceri de pe planetă, a dezvăluit pe contul său de Twitter că, anul acesta, va plăti impozite de peste 11 miliarde de dolari. Asta ar fi un record pentru SUA. For those wondering, […]