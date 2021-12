(video) Parlamentul a anunțat câștigătorii concursului. Participanții au acumulat sute de mii de vizualizări

17:45

Cei mai buni prieteni, paharul preferat de vin și filmul pe care abia așteptam să-l privim, au eliminat subtil oboseala de după o zi de lucru și au transformat seara într-o șezătoare cu post-gust lung. Vinurile mereu au fost o soluție bună pentru a colora rutina, ceea ce se poate citi și în ochii echipei #diez din imaginile de mai jos. Nu este neapărat nevoie de ocazii speciale pentru a deschide un vin, din contra, o simplă întâlnire spontană după job cu colegii, cu câteva dopuri de plută desprinse de sticlă, lejer se poate transforma într-o sărbătoare caldă. De menționat că, am decis să privim filmul într-un mod mai interactiv, combinat cu un joc care implica și atenția la film, dar și consumul responsabil de vin.