Horoscopul zilei de 21 decembrie 2021: Scorpionii se gândesc la vacanță: Află ce se întâmplă cu zodia ta

19:40

Plătit cu 85000 de dolari pentru a călători în lume timp de un an O companie de asigurări vrea să plătească un influencer de turism cu 85000 de dolari pentru a călători în lume timp de un an, scrie CNBC. Compania a anunțat recent un post care presupune călătorii în lume o dată pe lună, timp de un an calendaristic, perioadă în care angajatul postează despre aventurile sale pe rețelele de socializare. Doar un singur candidat va fi selectat, a precizat compania. Persoana va primi în plus până la 2....