Cursul valutar oficial la 21.12.2021

14:30

Republica Moldova vrea să devină membru al UE într-o zi. „Ne-ar plăcea să ajungem acolo mai devreme decât mai târziu”, a declarat președintele Maia Sandu pentru agenția de presă Reuters, citată de IPN. Este cea mai clară declarație publică a șefei statului cu privire la finalitatea cursului pro-occidental al Republicii... The post Maia Sandu: Republica Moldova aspiră să adere la Uniunea Europeană, Rusia știe appeared first on Portal de știri.