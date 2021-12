Atenție, șoferi: Poliția avertizează despre condițiile meteo ce pot provoca accidente

19:00

Eșecul de la Bălți este al sistemului, consideră președintele Parlamentului Igor Grosu. Acesta face referire la cetății manipulați și influențați de cadouri sau bani, dar și la instituții care nu și-au făcut la timp treaba și nu au intervenit la timpul potrivit. „Democrația per total noi am primit o lecție și am văzut ce trebuie să facem la timp sau ce trebuie să facă instituțiile la timp. Cred că era mai mare pericol dacă un anti-model prin sfidarea legii ajungea să conducă cea mai mare urbă de la nord”, a spus Grosu, la Radio Europa Liberă.