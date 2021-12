Ceban: În municipiul Chișinău nu au fost administrate doze de vaccin cu termen de valabilitate depășit

17:20

Ce fel de Crăciun fără un pahar de vin roșu? Ce fel de Revelion fără un pocal de spumant? O sticlă de vin bun sau de spumant de calitate este și un cadou potrivit cu ocazia sărbătorilor de iarnă pentru prieteni vechi, parteneri de afaceri, colegi de muncă sau amici noi pe care vi i-a adus acest an. Am adunat în materialul de mai jos o selecție „de prin internetul” producătorilor autohtoni de vinuri, numai bune de împachetat cu ceva adițional pentru un cadou de neuitat. AGORA Gift Unboxing are grijă ca sărbătorile să nu te ia prin surprindere.