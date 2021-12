CBS Research: guvernarea PAS începe să se confrunte cu nemulțumiri

11:30

Când va trece iarna aceasta, se vor împlini doi ani de oroare, pandemie, lockdown, carantină sau cum vrem să spunem. În Marea Britanie, însă, asta ar putea coincide cu prăbușirea în opiniile electoratului a idolului Boris Johnson. Cum o scrie The Observer, conservatorii, the Tories, partidul istoric al lui Boris Johnson (și al lui Churchill, și al lui Margaret Thatcher etc.) i-au acordat acum o lună-două ca să iasă din dezastrul actual, fără de care va fi lichidat politic cu la fel de puține men...