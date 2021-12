(video) O parte a raionului Briceni e sub zăpadă

18:10

Maserati Classiche și-a început oficial activitatea, în urma anunțului făcut anul trecut la evenimentul „MMXX: Time to be Audacious" care a inaugurat noua eră a mărcii, când a fost prezentat şi noul MC20. Prima mașină stradală care a primit certificarea de autenticitate este un Mistral 3700. Maserati Classiche este departamentul care protejează și promovează conservarea