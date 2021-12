CURS VALUTAR 21 decembrie: Leul moldovenesc se depreciază în raport cu moneda euro și leul românesc

07:30

Sfantul Ignatie Teoforul (35-107) - se crede ca a fost sirian de origine si ca, inainte de convertirea sa la crestinism, ar fi fost pagan si mare persecutor al crestinilor. Potrivit traditiei, Ignatie a fost episcop de Antiohia. A suferit moarte martirica la Roma, in timpul domniei imparatului Traian (98-117). A fost arestat, impreuna cu alti crestini, in timpul persecutiei din Antiohia si pedepsit cu moartea prin aruncare la fiare, in amfiteatrul de la Roma. In timpul domniei lui Heraclie, imparatul Bizantului, moastele Sfantului Ignatie Teoforul au fost duse la Roma si se afla acolo, in Biserica Sfantului Clement.