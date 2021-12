Când va fi inaugurat Târgul de Crăciun organizat de Guvern; „Lupii” și surorile Osoianu vor colinda copiii orfani

13:20

„Spider-Man: No Way Home”, al treilea cel mai bun debut din toate timpurile „Spider-Man: No Way Home”, cu Tom Holland şi Zendaya în distribuţie, a înregistrat la nivel global al treilea cel mai bun debut din toate timpurile, cu încasări de peste 587 de milioane de dolari. Cu totalul din primul weekend, lungmetrajul s-a clasat în urma „Avengers: Endgame” (1,2 miliarde de dolari) şi „Avengers: Infinity War” (640 de milioane de dolari). Cele două filme de top au fost lansate în China, care este în...