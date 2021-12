De ce strălucesc jeleurile? Conțin un compus utilizat în industria auto

13:40

Nutriționistul Mihaela Bilic ne recomandă să încercăm un truc care ne va ajuta să reducem din densitatea calorică a ciocolatei. Are multe beneficii și dacă o vei prepara în acest mod, te poți bucura de acest desert fără frică de kilogramele în plus. „Dacă tot am reputația de medic nutriționist care nu interzice nimic, profit de acest lucru și vă propun un desert de sezon: ciocolată caldă. De unde ideea de a topi ciocolata și a o transforma într-o băutură? Nu e nimic nou în asta, dacă ținem cont...