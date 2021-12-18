Об истории казачества: диалог Президента и атамана ЧКВ
Новости Приднестровья, 18 decembrie 2021 19:20
1992-2020, «Новости Приднестровья», официальное информагентство Приднестровской Молдавской Республики. При использовании материалов сайта активная ссылка на источник обязательна. Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет....
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19:20
1992-2020, «Новости Приднестровья», официальное информагентство Приднестровской Молдавской Республики. При использовании материалов сайта активная ссылка на источник обязательна. Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет....
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Отмечалось, что сейчас COVID-19 болеют свыше 2,5 тысяч приднестровцев, тяжело переносят коронавирус 328 человек
11 decembrie 2021
11:50
Александр Брод намерен обратиться в Комитет по правам человека ООН из-за запрета на въезд в Молдову # Новости Приднестровья
Российский правозащитник считает, что подобными действиями Молдова портит свой международный имидж и дополнительно привлекает внимание к выборам в Приднестровье
6 decembrie 2021
14:00
Единый день любительской и спортивной охоты – воскресенье
2 decembrie 2021
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Продукцию завода «Букет Молдавии» знают далеко за пределами Приднестровья. Экспорт – в Россию, Польшу, Украину, Молдову, Германию, Китай. На предприятии Президенту сначала показали мини-плантации с травами, которые используют на производстве. Сюжет Первого Приднестровского....
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В последующие сутки местами пройдет слабый дождь
29 noiembrie 2021
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1992-2020, «Новости Приднестровья», официальное информагентство Приднестровской Молдавской Республики. При использовании материалов сайта активная ссылка на источник обязательна. Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет....
25 noiembrie 2021
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Поместить в блок 1: Поместить в блок 2: Поместить в блок 3:
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На широкие экраны выходит мультфильм для всей семьи
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1992-2020, «Новости Приднестровья», официальное информагентство Приднестровской Молдавской Республики. При использовании материалов сайта активная ссылка на источник обязательна. Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет....
23 noiembrie 2021
13:40
В России вышел сборник материалов о знаменитом приднестровском фотожурналисте Лемаре Корзилове. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Президент ПМР Вадим Красносельский. Безусловно, личность патриарха приднестровской фотожурналистики заслуживает отдельной книги. Разведчик, служивший в одной войсковой части с Зоей Космодемьянской, Лемар Корзилов прошел дорогами войны от Москвы до границы Восточной Пруссии с Польшей. До сих пор единственным источником информации о Лемаре Павловиче были его воспо...
21 noiembrie 2021
18:20
Возгорание случилось в одной из квартир в доме на Ленинградской
18 noiembrie 2021
16:40
На широкие экраны выходит фантастический боевик
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