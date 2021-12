A mai rămas puțin de tot și Moș Crăciun pornește la drum! Cum și unde poți urmări live traseul Moșului

09:00

Tradițional, în ajunul sărbătorilor de iarnă, companiile comerciale se întrec nu doar la decor și produse/servicii tematice, ci și la creativitate în materie de video. Astfel, la sfârșitul fiecărui an, cele mai mari companii comerciale lansează spoturi emoționante de Crăciun. Vezi mai jos ce videoclipuri au reușit să producă companiile în acest an. Articolul (video) Cele mai frumoase și emoționante spoturi de Crăciun lansate de diverse companii în acest an apare prima dată în #diez.