Poliția din Franța a desfiinţat o reţea care a falsificat mii de certificate sanitare

Actriţa franceză Charlotte Arnould susține că este victima violurilor pentru care Gérard Depardieu este inculpat de un an „Am fost violată de Gérard Depardieu în august 2018”, a declarat actriţa franceză Charlotte Arnould vineri, pe Twitter, anunțând că este victima violurilor pentru care actorul este inculpat de un an, fapte pe care acesta le contestă. Gérard Depardieu, un simbol al cinematografiei franceze, în vârstă de 72 de ani, a fost pus sub acuzare pentru "violuri" şi "agresiuni sexuale"...