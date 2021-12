Ajun de sărbători, iar tu ești cu dispoziția la pământ? 4 activități pe care să le faci

10:50

La câteva zile de la lansarea continuării serialului „Sex and the City" – „And just like that", unul dintre actorii-cheie a fost acuzat de două femei că ar fi fost violate de Chris Noth (Mr.Big). Actorul a comentat acuzațiile. Pe 16 decembrie, într-un comunicat publicat de The Hollywood Reporter Noth este acuzat de agresiune sexuală