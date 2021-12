Reporter Special cu Rita Ursalovschi, 17 Decembrie 2021 – 19:00

15:00

Peste 200 de copii au inundat aseară scena Palatului Naţional „Nicolae Sulac" în cadrul spectacolului „Black and White". Dansatori de performanţă şi discipolii lor, au prezentat un show grandios, plin de surprize. Fondatorul centrului de dans „Black and White", Iulian Ţurcanu, spune că după o perioadă lungă de pandemie, dansatorii erau dornici de scenă.