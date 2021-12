Noi reguli de călătorie pentru moldoveni, actualizate de către Ministerul de Externe

15:40

Oamenii de știință au făcut o descoperire impresionantă: primul miliped care are peste 1.000 de picioare – 1.306 mai exact – și cele mai multe picioare dintre toate creaturile de pe Pământ. A fost găsit trăind la 60 de metri sub pământ într-o gaură dintr-o regiune minieră în Australia de Vest. Nevertebratul fără ochi, cu […]