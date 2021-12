(podcast) Victoria Novac explică cum te poate ajuta un schimb de experiență internațional și cum îl poți obține

16:15

În Moldova este deschisă o „filială” a lui Moș Crăciun numită Academia lui Moș Crăciun care adună scrisori din partea copiilor nu doar din țara noastră, dar și din multe altele. Este suficient să scrii pe plic „Lui Moș Crăciun”, iar Poșta Moldovei ca un elf responsabil îi va transmite scrisorile în siguranță. Am contactat azi administrația lui Moș Crăciun și am întrebat ce cadouri își doresc copiii de la el. Articolul „Să dispară COVID-19”, „lemne pentru foc” sau „computer pentru lecții”. Ce cadouri cer copiii de la Moș Crăciun în acest an apare prima dată în #diez.