Frig în apartamente? S.A. „Termoelectrica” respinge acuzațiile și arată cu degetul la administratorii blocurilor

Două femei l-au învinuit pe actorul american Chris Noth de viol. Acesta este cunoscut lumii, în special, pentru rolul său de mister Big din celebrul serial „Sex and the City" (l. română „Totul despre Sex"). Informația a fost publicată de „The Hollyday Reporter" cu referire la scrisorile presupuselor victime care au fost trimise pe adresa […]