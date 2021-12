Suplimente alimentare: de ce, când şi cum le luăm pentru beneficii maxime

15:00

Mai țineți minte momentele jenante când profesorul (profesoara) îți citește tare nota de la test? În aceste momente, absolut deloc nu contează dacă ai o notă bună sau că ai scris lucrarea sub așteptările tale, mereu există o tensiune, o privire batjocoritoare din clasă, o dojeneală de la profesor (profesoară) când zice acel „nu m-am așteptat să scrii așa de rău (bine)”. Păi iată, fiind la școală, dar și la programul de licență, am avut din plin asemenea momente, fiindcă, până la urmă, și colegii (colegele) te percep diferit, dar și tu, involuntar, începi să îi (le) percepi diferit în funcție de notele pe care le iau. E corect sau greșit asta, nu știu, cel puțin e modul în care ni s-a insuflat că trebuie să o facem. Prin urmare, în acest articol, vreau să-mi împărtășesc experiența despre catalogul personal de care am parte la Universitatea Corvinus de la Budapesta. Articolul Universitatea #diez. „Notele tale te vizează doar pe tine, nimeni nu le știe.” De ce îmi place că reușita ține de date personale la Universitatea Corvinus de la Budapesta apare prima dată în #diez.