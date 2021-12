Caroline Kennedy, fiica lui JFK, a fost numită de Joe Biden ambasadoarea SUA în Australia

Preşedintele american Joe Biden a ales-o pe Caroline Kennedy, ultimul copil în viaţă al preşedintelui asasinat John F. Kennedy, ca ambasadoare a Statelor Unite în Australia.Kennedy, fostă ambasadoare a SUA în Japonia sub preşedinţia lui Barack Obama, trebuie să fie confirmată de Senat.Aşteptat de mult timp, anunţul a fost făcut la aproape un an după instalarea lui Biden la Casa Albă, în co

