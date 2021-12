UE și OMS, o nouă donație pentru spitalele din Republica Moldova

23:40

Echipe de tineri din România și Republica Moldova au obținut medalii de aur, argint și bronz în cadrul Olimpiadei Internaționale a Metropolelor, ediția a VI-a. Concursul a fost organizat de Moscova, Rusia, online, și s-a desfășurat în perioada 6-13 decembrie 2021. În cadrul competiției, au participat peste 320 de elevi din 35 de state. România a reușit să obțină următoarele rezultate: Fizică: medalii de argint- Constantinescu David și Marcu Răzvan Gabriel. Matematică: medalie de aur- Constantinescu Iustinian Cristian, medalie de argint- Chirita Andrei Giovani Chimie: medalie de aur- Dianu Alexandru Cătălin, medalie de argint- Dima Maria Daria Informatică: medalie de aur- Luchianov Alexandru, medalie de bronz- Greaca Albert Antoniu Republica Moldova s-a clasat în top cu elevii: Fizică: medalie de argint- Vorona Victor, medalie de bronz- Amarfii Ștefan Matematică: medalie de bronz- Cernatînschi Dan, mențiune- Port Dragoș Chimie: medalie de bronz- Uncuța Alina-Andreea, mențiune- Mehrar-Rad Roxana Informatică: medalie de bronz- Eşanu Mihai și Andrei Alexandru Olimpiada Internațională a Megapolisurilor este o competiție internațională pe echipe, care are loc la Moscova în fiecare an la inițiativa primarului orașului. Participanții sunt elevi de 14-18 ani, care locuiesc în cele mai mari metropole ale lumii. Prima olimpiadă a avut loc în 2016 și au participat 173 de elevi din 22 de orașe.