Reporter cu Valeriu Frumusachi, 16 Decembrie 2021 – 19:00

Promisiunea şefului Căilor Ferate Oleg Tofilat rămâne doar o promisiune. Angajaţii nu-şi vor ridica salariile restante până la sfârşitul acestui an. Oleg Tofilat a declarat, că instiuţia pe care o conduce nu are bani destui pentru a stinge datoriile existente. Sindicatul de ramură susţine, că muncitorii au ajuns la limita răbdării şi ameninţă cu demisii […]