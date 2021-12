Trafic de opiacee: China critică sancţiunile ''neconstructive'' ale SUA

15:30

Consumatorii au început să primească facturile la gaze pentru luna noiembrie. Oamenii sunt pur și simplu în stare de șoc. Ei vor trebui să plătească mult mai mult, de două-trei ori. Și aceasta pentru o lună caldă, cînd nu au existat aproape deloc temperaturi sub zero grade și în multe zile a fost pînă la +15. În plus, chiar și cu cea mai strictă economie, cînd stăteam în casă în pulovere și papuci